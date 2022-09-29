Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 04:19Son Güncelleme: Kaynak: AA-İHA
Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü mağazaya girdi
[Fotograf: İHA]
Ankara’nın Altındağ ilçesinde aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü mağazaya girdi. Yaşanan kazada yaralanan olmazken, mağazada büyük çapta maddi hasar meydana geldi.
Olay, gece saatlerinde Altındağ ilçesi, Feridun Çelik Mahallesi, Orhan Kemal Caddesi’nde meydana geldi.
İddialara göre, kimliği henüz belirlenemeyen hafif ticari aracın sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir mağazaya daldı.
Mağazanın kepenklerine zarar veren sürücü, otomobilini kaldırımda zor durdurdu.
[Fotoğraf: İHA]
Kazayı gören çevredeki diğer sürücüler polis ekiplerine haber verirken mağazada büyük maddi hasar meydana geldiği görüldü.
Görgü tanıkları araç sürücüsünün yaya olarak kaçtığını iddia etti.
Polis kazaya ilişkin soruşturma başlattı.
Etiketler: Ankara
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