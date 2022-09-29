Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 02:35Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Sivas'ta tırın çarptığı otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
[Fotograf: İHA]
Sivas’ta tırın çarptığı otomobil takla attı. Yaşanan kazada araçta bulunan iki yolcudan biri ağır yaralandı, otomobil ise hurdaya döndü.
Kaza Sivas-Ankara Karayolu, Sivas geçişi Sanayi kavşağında meydana geldi.
Sivas’tan Ankara istikametine gitmekte olan E.S. idaresindeki çekici, kavşağı dönmekte olan M.C. yönetimindeki otomobile çarptı.
Otomobil çarpmanın etkisi ile takla atarak ters döndü. Sürücü ve araçta bulunan M.S.T. yaralandı.
[Fotoğraf: İHA]
M.S.T.’nin durumunun ağır olduğu belirtildi. Yaralılar ambulanslarla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Etiketler: Sivas
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