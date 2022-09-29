Kavakyolu Mahallesi'ndeki bir düğünde Afganistan uyruklu Mohsen Ahmedzade ile Mohammad Davud Husseini arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Husseini bıçakla Ahmedzade'yi karnından yaraladı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmedzade, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli Husseini, polis ekiplerince gözaltına alındı.