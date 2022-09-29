Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 01:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Erzincan'da iki kişi arasında bıçaklı kavgada 1 kişi öldü
[AA (Arşiv)]
Erzincan'da Afganistan uyruklu iki kişi arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan kişi öldü. Şüpheli Husseini, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kavakyolu Mahallesi'ndeki bir düğünde Afganistan uyruklu Mohsen Ahmedzade ile Mohammad Davud Husseini arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Husseini bıçakla Ahmedzade'yi karnından yaraladı.
112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Ahmedzade, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şüpheli Husseini, polis ekiplerince gözaltına alındı.
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