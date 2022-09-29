Haber Giriş: 29 Eylül 2022 Perşembe 00:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa-Ankara kara yolunda tır kazası: Yol ulaşıma kapandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan tır bariyerlere çarptı. Yaşanan trafik kazasında sürücü yaralandı. Bursa-Ankara kara yolunda ulaşım bir süre aksadı.
Hayati K. idaresindeki tır, Bursa-Ankara kara yolunun Mezit 8 mevkiinde, Güneykestane Mahallesi civarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere çarptı.
Çarpmanın etkisiyle sürücü Kaya yaralandı. Tır ise kayarak yolu kapattı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı
Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın yolu kapatması nedeniyle yaklaşık 2 saat söz konusu bölgede ulaşım sağlanamadı.
Aracın vinç yardımıyla kaldırılıp götürülmesinin ardından yolda ulaşım normale döndü.
Etiketler: Bursa Trafik Kazası
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