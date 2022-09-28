Kendilerini çok iyi gizliyorlar, attıkları mesajlarla vatandaşların iştahını kabartıyorlar..

"Linki tıklayın bonus kazanın" veya "Adınıza tanımlı kredi kartı aidatınızı almak için tıklayın" mesajları yolluyorlar. Tek bir linki tıklamak, hayatınızı kabusa çevirebilir.

Mesajı görenler aslında o kişinin dolandırıcı olduğunu anlıyorlar ama öyle rakamlar koyuyorlar ki ortaya, acaba mı diyenlerde oluyor. O acaba mı diyenler bu gösterilen linki tıkladıkları zaman neler oluyor?

Siber Güvenlik Uzmanı Osman Demircan, “Link tıklandığında tüm telefonun kontrolünün ele geçirilmesi ele geçirildikten sonra başta bankacılık işlemleriniz olmak üzere arka tarafta telefonu sanki siz kullanıyormuşsunuz gibi hackerlar kullanarak yapabilecekleri her türlü dolandırıcılığı yapıyorlar” bilgisini verdi.

Mesajla gelen linke tıklamayın

Öncelikle, mesaj kutumuza gelen hiçbir linki tıklamamalıyız. Telefonu sık sık güncellemek de güvenliğinizi artıracaktır.

Bu linkin tüm hesapları ele geçirmesinin bir nedeninin de telefon veya tabletlerde ki güvenlik açıklarının olduğunu söyleyen Demircan, şöyle konuştu:

“Bu güvenlik açıklarını düzenli olarak kapatıyor olmamız gerekiyor güncellemelerin içinde sadece yeni özellikler gelmiyor telefonlara bazı tespit edilen güvenlik açıkları da kapatılıyor telefonlarımız daha güvenli oluyor.”

Haber: Aytaç Kurnaz

Kamera: Selim Bayram

