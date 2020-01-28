İstanbul'da tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 3 yaralı
Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
İstanbul Küçükçekmece'de aynı sokak üzerindeki evlerde yaşayan yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan kavgada 3 kişi bıçaklandı.
[Fotoğraf: DHA]
Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.
Etiketler: polis olay yeri İstanbul Bıçaklı kavgaSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 04:49