Kanarya Mahallesi Penguen Sokakta iki yabancı grup arasında, henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Bıçakların da kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırdı.

Olay yerinde inceleme yapan polis ekiplerinin konuyla ilgili araştırması sürüyor.