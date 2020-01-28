Esenyurt Mehmet Akif Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın bodrum katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın nedeniyle binayı yoğun duman kapladı. Apartmanda 5’i çocuk 10 kişi mahsur kaldı.

Hastaneye kaldırılan 10 kişinin de sağlık durumu iyi

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler merdiven yardımıyla apartmanın çatı katında mahsur kalan 5 çocuğu kurtardı. Alt katlarda bulunan 5 kişi de itfaiye ekipleri tarafından merdiven yardımıyla kurtarıldı.

Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen 5’i çocuk 10 kişinin durumlarının iyi olduğu öğrenilirken tedbir amaçlı çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

Yangında, bodrum katta bulunan dairede hasar meydana geldi.