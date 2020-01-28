Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi değiştirildi
Haber Giriş: Kaynak: AA
Isparta'ya bağlı Savköy beldesinin ismi "Sav" olarak değiştirildi. Karar, Resmi Gazete'de yayımlandı.
İçişleri Bakanlığının 31022 sayılı "yer adının değiştirilmesi kararı" Resmi Gazete'de yer aldı.
Buna göre, Isparta ili Merkez ilçesine bağlı Savköy beldesinin isminin “Sav” olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.
Etiketler: ısparta resmi gazete Savköy beldesiSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 01:54