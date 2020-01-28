İçişleri Bakanlığının 31022 sayılı "yer adının değiştirilmesi kararı" Resmi Gazete'de yer aldı.

Buna göre, Isparta ili Merkez ilçesine bağlı Savköy beldesinin isminin “Sav” olarak değiştirilmesi, 5393 Sayılı Kanun'un 10'uncu maddesi uyarınca uygun görüldü.