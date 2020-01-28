Adana’da hava destekli güvenlik ve trafik denetimi
Haber Giriş: Kaynak: AA, DHA
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün idaresinde, Asayiş, Narkotik, Çevik Kuvvet ile Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla, 6 farklı noktada, helikopter ve drone destekli uygulama yapıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin uygulamasına, polis helikopteri ve drone ile havadan destek verildi.
Uygulama noktalarında şüpheli araçlar durduruldu. Durdurulan araçlar polisler ve dedektör köpekler tarafından arandı.
Ekipler, araçlardan indirdikleri ve şüphelendikleri kişilerin GBT sorgularını gerçekleştirdi.
Uygulama sırasında özel harekat polisler çevrede uzun namlulu silahla güvenlik önlemi aldı.
Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, uygulama noktalarına giderek vatandaşlarla ve civardaki esnafla sohbet etti.
Etiketler: Adana terör narkotik dedektör köpeklerSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 02:27