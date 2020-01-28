FSM Köprüsünde yanan otomobilden son anda indiler
Haber Giriş: Kaynak: DHA
Fatih Sultan Mehmet Köprüsünde seyir halindeki otomobil bir anda alev aldı. Otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi son anda inerken, otomobil kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul'da Anadolu Yakası istikametine doğru giden Hasan Kurt'un kullandığı 34 COM 544 plakalı otomobil, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerine gittiğinde bir anda motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı.
Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi otomobilden son anda indi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının neden çıktığı çalışmaların ardından belli olacak
İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, otomobilde çıkan yangını kısa sürede söndürdü.
Otomobil kullanılamaz hale geldi.
[Fotoğraf: DHA]
Yangının çıkış nedeni yapılacak olan incelemenin ardından belirlenecek.
Etiketler: İstanbul fatih sultan mehmet köprüsü yangın otomobilSon Güncelleme: 28 Ocak 2020 Salı 02:34