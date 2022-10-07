Mecidiyeköy Büyükdere Caddesi'nde araçları durdurarak sürücülerin belgelerini inceleyen ekipler, taksi şoförlerinin emniyet kemeri takıp takmadığını, taksimetre açıp açmadığını ve trafik kurallarına uyup uymadığını kontrol etti.

Denetimler sırasında belgeleri eksik olan ve kurallara uymayan bazı sürücülere cezai işlem uygulandı.