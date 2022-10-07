Haber Giriş: 7 Ekim 2022 Cuma 14:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'ye girmeye çalışan terörist sınırda yakalandı
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde, Suriye'den yurda girmeye çalışan terör örgütü PKK/PYD mensubu yakalandı.
Bir teröristin Suriye'den Türkiye'ye girme teşebbüsünde bulunacağına yönelik istihbarat üzerine sınır hattındaki önlemler artırıldı.
Ekipler, PKK/PYD üyesi olduğu tespit edilen teröristi sınır hattında yakaladı.
Sağlık kontrolünden geçirilen terörist sorguya alındı.
Etiketler: Şanlıurfa Terörle Mücadele
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