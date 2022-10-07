Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş aylardır devam ediyor.

Çatışma bölgelerinden kaçan sivillerin sığındığı kentlerden biri de Antalya. Ülkeleri savaşsa da Rusya ve Ukrayna vatandaşları kentte barış içinde yaşıyor. Savaş mağduru çocukları ise Antalya'daki okullarda eğitimlerini sürdürüyor.

Çatışmanın iki tarafı, Rus ve Ukraynalı çocuklar aynı sınıflarda eğitimlerine devam ediyor, oyunlar oynuyor...

Antalya'da 4 bin savaş maduru öğrenci eğitim alıyor

Hurma Yarbay Pınar İlkokulu'nda 89 Rus 25 Ukraynalı öğrenci eğitim görüyor. Ukraynalı Veronika ve Rus Viktoriya ise aynı sırayı paylaşıyor."

Antalya'da Rus ve Ukraynalı 4 bini aşkın öğrenci bulunuyor.

Öğrencilere Türkçe kursları da veriliyor

Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Murat Korkut, "Türk çocuklarından hiç ayırmadan yine Bakanlığımızın ücretsiz ders kitaplarını önüne koyarak tüm eğitim imkanlarından yararlandırarak onları kucaklıyoruz" diye konuştu.

Dil sorunu olan öğrenciler okul çıkışlarında Türkçe kursuna da katılıyor.