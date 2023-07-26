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Türkiye
AA 26.07.2023 15:01

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul'da suç örgütüne yönelik operasyonda, aralarında Bahçelievlerde'de bir kişiyi öldürdüğü tespit edilen "Fistan Dalton" lakaplı M.U'nun da bulunduğu 13 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da suç örgütüne operasyon: 13 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler'de 4 Temmuz'da B.D'nin silahla öldürülmesine ilişkin çalışma yürüttü.

Barış Boyun'un elebaşılığını yaptığı suç örgütü üyesi olan "Fistan Dalton" lakaplı M.U'nun cinayeti işlediğini tespit eden ekipler, şüphelinin adresini belirledi.

Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki adrese operasyon yapan ekipler, çatı katına kaçıp silahını kullanmaya teşebbüs eden M.U'yu bacağından vurup yakaladı.

Çalışmalarını derinleştiren polis ekipleri, cinayete yardım eden şüphelilerin kimlik bilgilerini ve adreslerini belirleyerek eş zamanlı operasyon yaptı.

Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız tabanca, 3 çelik yelek, seyyar polis çakarı, kar maskesi, eldiven ile cinayet olayında şüphelinin giydiği kıyafetler ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Tedavisinin ardından M.U ile 12 şüpheli işlemleri için emniyette götürüldü.

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