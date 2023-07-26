Açık 32.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 26.07.2023 14:19

Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor

Antalya'nın Kemer ilçesinde önceki gün çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangına 10 uçak, 27 helikopter, 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ile müdahale ediliyor.

Antalya'da orman yangınına müdahale sürüyor
[Fotograf: AA]

Göynük Değirmendere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün saat 21.08'de çıkan yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterler ve karadan müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda takviye helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

Bölgede çalışan helikopterler, alçalarak denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Alevlere karadan arazöz, iş makinesi, itfaiye araçları ve orman işçileriyle müdahale ediliyor.

Yangın söndürme çalışmalarına Rusya'dan destek

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, yangına 10 uçak, 27 helikopter, 73 arazöz, 7 iş makinesi, 654 personel ile müdahale edildiği kaydedildi.

Rusya Acil Durumlar Bakanlığınca yapılan açıklamada, Antalya'daki yangın söndürme çalışmalarına 2 adet BE-200ES amfibi uçağı ile destek verildiği bildirildi.

Uçakların yangın bölgesine 800 tondan fazla su attığı bilgisi verilen açıklamada, pilotların zorlu dağlık arazide yoğun duman ve zayıf görüş koşullarında görev yaptığı vurgulandı.

ETİKETLER
Antalya Orman Yangını
Sıradaki Haber
Ağrı'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 88,99'u 'asılsız' çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:51
Milli Savunma Bakanı Güler, üç ülkenin savunma bakanları ile görüştü
14:51
Sakarya Üniversitesi araştırma üniversitesi olma yolunda
14:53
CHP'de Tanju Özcan hakkında ihraç kararı
14:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abbas ve Haniye ile görüştü
14:30
Kanada'daki selde kaybolan 4 kişiden 3'ünün cesedine ulaşıldı
14:37
Yüksekova-Yeniköprü Tüneli'nde ışık göründü
Sıcak hava havadan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
Sıcak hava havadan bunalan güvercinler süs havuzunda serinledi
FOTO FOKUS
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
Davaların gölgesindeki başkan adayı: Donald Trump
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ