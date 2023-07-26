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Türkiye
AA 26.07.2023 13:37

HİK uçakları ve sistemi modernize edilecek

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından başlatılacak proje ile envanterde yer alan Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) uçakları ve Yer Destek Merkezi'nden oluşan HİK Sistemi modernize edilecek.

HİK uçakları ve sistemi modernize edilecek
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

SSB tarafından Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın modernizasyon ihtiyacını karşılamak amacıyla başlatılan Havadan Erken İhbar ve Kontrol (HİK) Sistemi Modernizasyon İşbirliği Protokolü'nün imza töreni, 16. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda yapıldı.

İmza töreni, SSB ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü şahitliğinde, TUSAŞ, ASELSAN, HAVELSAN'ın da katılımıyla gerçekleştirildi.

SSB tarafından yürütülmekte olan lojistik destek projesi kapsamında, idame işletme faaliyetleri gerçekleştirilen ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan 4 HİK uçağı ve yer destek merkezinden oluşan HİK Sistemi, hızla değişen teknolojik gelişmeler ve azalan üretici kaynakları ile birlikte artan demodelik sorunlarının giderilmesi amacıyla modernize edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı arasında sağlanan mutabakat ile yürütülecek projede yerli ve milli imkan ve kabiliyetlerden azami ölçüde faydalanılması hedefleniyor.

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