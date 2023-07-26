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Türkiye
AA 26.07.2023 13:30

Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulduğu ortaya çıktı

İstanbul'da müşteri gibi davranan polisi trafik yoğunluğu gerekçesiyle kabul etmeyen sürücünün ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu belirlendi.

Müşteri seçen taksicinin ehliyetine 2081'e kadar el konulduğu ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Eminönü'nde taksi sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimde müşteri gibi davranan polis memuru, bir taksiyi durdurmak istedi.

Bölgede trafik yoğunluğu olduğu gerekçesiyle polis memurunu kabul etmeyerek yoluna devam etmek isteyen taksici B.T, işlem yapılmak üzere ekiplerce durdurulmak istendi.

Bu sırada durumu fark ederek aracıyla kaçmaya çalışan sürücü polis ekiplerince yakalandı.

Ehliyetine el konulmuş, kayıtlı şoför değil

Yapılan kontrolde sürücünün ehliyetine 2081 yılına kadar el konulduğu, kullandığı taksinin belediye ruhsatında ise kayıtlı şoför olmadığı tespit edildi.

Yaklaşık 21 bin lira ceza kesildi

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanununun "ilgili belediyeden taksi çalıştırma belgesi almadan ticari araç çalıştırmak, kullanmak", "uyarı ve ikazlara uymamak" ile "sürücü belgesi geçici olarak geri alındığı halde araç kullanmak" maddeleri uyarınca toplam 13 bin 205 lira idari para ceza kesildi.

Taksinin sahibine de "sürücü belgesiz araç kullandırmak" maddesinden 8 bin 190 lira cezai işlem uygulanırken, söz konusu taksi trafikten men edildi.

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Taksi Denetim
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