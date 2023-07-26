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Türkiye
AA 26.07.2023 13:53

Ağrı'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 88,99'u 'asılsız' çıktı

Ağrı'da yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan 355 bin 312 çağrının yüzde 88,99'u "asılsız" çıktı.

Ağrı'da 112'ye gelen çağrıların yüzde 88,99'u 'asılsız' çıktı

Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi'nden alınan bilgiye göre, yılbaşından bu yana 112 Acil Çağrı Merkezine toplamda 355 bin 312 çağrı geldi.

Gerçek çağrı sayısı 39 bin 130 olurken, asılsız çağrı sayısı ise 316 bin 182 oldu.

Anons sırasında kapanan çağrı sayısının 132 bin 308 ile yüzde 37,24 oranında olduğu merkezde, gerçek çağrı oranı yüzde 11,1, asılsız çağrı oranı ise yüzde 88,99 olarak kayıtlara geçti.

112 Acil Çağrı Merkezi görevlilerince, asılsız çağrılara dikkati çekmek ve vatandaşlarda bilinç oluşturmak amacıyla kentteki Ulu Cami de Kur'an-ı Kerim kursunda eğitim gören çocuklara yönelik program düzenlendi.

Ekipler, çağrı merkezinin faaliyetleri hakkında sunum yaptığı çocuklara broşür dağıttı.

Çocukların sorularını yanıtlayan ekipler, senaryo gereği onlarla 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu.

Etkinlik, çocuklara 112 Acil Çağrı yazılı balonların dağıtılması ve ikramlarda bulunulmasının ardından sona erdi.

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Ağrı 112 Acil Çağrı Merkezi
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