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Türkiye
AA 05.04.2024 07:09

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü

İstanbul Sancaktepe'de düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

İstanbul'da silahlı saldırı: 1 ölü
[Fotograf: DHA]

Atatürk Mahallesi Çağdaş Sokak'ta otomobilinden inmek üzere olan Mesut A., kimlikleri belirlenemeyen kişilerce silahlı saldırıya uğradı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, Mesut A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Emniyet ekipleri, sokağın giriş ve çıkışlarını kapattı.

Olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çok sayıda boş kovan buldu.

Mesut A'nın cansız bedeni İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna konuldu, aracı çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

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