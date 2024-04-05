Az Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
İHA 05.04.2024 05:49

Otomobil cipe arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul Ataşehir TEM Otoyolu'nda kontrolden çıkan otomobil, cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu biri ağır olmak üzere 2 kişi yaralandı.

Otomobil cipe arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotograf: İHA]

Saat 00.00 sıralarında Ataşehir TEM Otoyolu Ankara istikametinde meydana gelen kazada Murat Şahin kontrolündeki otomobil, TEM Otoyolu'nda seyir halindeyken, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle, Yusuf Teoman İnce yönetimindeki cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisi ile otomobil sürücüsü Şahin ağır yaralanırken cip sürücüsü İnce hafif yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak trafiği kontrollü bir şekilde tek şeritten sağladı.

Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılmasının ardından TEM Otoyolu'nda trafik akışı normal seyrine döndü.

Polis kaza ile ilgili incelme başlattı. 

ETİKETLER
Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: Finansman oluşturmaya çalışacağız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:01
İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı
05:47
Bakan Kacır: Finansman oluşturmaya çalışacağız
05:45
Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla 16 saat mücadele edildi
05:14
Erzincan’da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
05:03
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor
03:51
Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü
Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor
Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ