Bakan Kacır: Finansman oluşturmaya çalışacağız

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara'da Hurdacılar Sanayi Sitesi'ndeki yangın alanında incelemelerde bulundu.

Lastik ve atıkların yandığı alanı incelediler. İşletme sahiplerine finansman desteği sağlanacağını söylediler.

Bakan Kacır bölgenin hızla kalkınması için gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Kaybolan malı yerine getirmek için sizler de mal sahipleri de bizler de hep beraber gayret edeceğiz. Finansman imkanları oluşturmaya çalışacağız. Teşvik vermeye destek vermeye gayret edeceğiz hep beraber inşallah. Bir günde yerine gelir mi gelmez yılların emeği ama adım adım adım adım burayı tekrar toparlamaya gayret edeceğiz onun için buradayız" diye konuştu.

Bakan Bolat da gerekli destekler ve gayretlerle alanın eskisinden daha iyi bir duruma getirileceğini vurguladı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat "3-4 ay sonra göreceksiniz daha iyi olacaksınız" dedi.