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Türkiye
TRT Haber 05.04.2024 05:19

Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla 16 saat mücadele edildi

Ankara'da Hurdacılar sitesinde atıl araç lastikleri ve kağıtların bulunduğu alanda çıkan yangın 16 saat süren yoğun mücadeleyle söndürüldü. Yangında çok sayıda iş yeri ve araç zarar gördü. Yangına sebep olduğu şüphesiyle 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'i tutuklandı, diğer 4 kişinin işlemleri sürüyor.

Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla 16 saat mücadele edildi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Karadan itfaiyeciler, havadan uçak ve helikopterlerle saatlerce mücadele verildi. Kepçelerle toprak dökülerek alevlerin yayılması engellendi.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde korku yaşatan yangın büyük uğraşlarla söndürüldü.

Hurdacılar sanayi sitesinde atık lastiklerin bulunduğu alanda çıkan yangını söndürmek için ekipler gece boyunca çalışmalarına devam etti. Yaklaşık 16 saatin sonunda sabahın ilk ışıklarında yangın tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları gün boyu devam etti

Alevler bir anda yükseldi. Yoğun duman bulutu gökyüzünü kapladı.

Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın
Ankara Hurdacılar Sitesi'nde yangın

"Tırnaklarımızla ördüğümüz iş yerlerimiz bu hale geldi"

Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki iş yerlerine sıçradı.

İşletme sahibi şöyle konuştu:

"Taa üç yüz dört yüz metre ileriden yangın başladı. Onun başlama sebebi de şu karşıda gördüğünüz başı boş yüz bin tonlarca lastik bırakılmış ihmal şekilde.Tırnaklarımızla ördüğümüz iş yerlerimiz bu hale geldi yani."

Sadece iş yerleri değil atık toplamada kullanılan tırlar ve araçlar da zarar gördü.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İşte bulunduğumuz nokta kağıt, pet ve naylon atıklarının bulunduğu bu iş yeri ise tamamen yandı ve kullanılamaz hale geldi.

Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
Ankara'daki yangının boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Yangınla mücadelede, 103 araçla 221 personel görev aldı

İtfaiye ekiplerine, Emniyet ve Jandarmanın yanı sıra Orman Genel Müdürlüğü, Türk Hava Kurumu, Devlet Hava Meydanları da destek verdi.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı

Görgü tanığı tarafından teşhis edilen bir şüpheliyle birlikte, yangına sebebiyet verdikleri iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden, 18 yaşından küçük olan bir kişi tutuklandı, 4 kişinin işlemleri devam ediyor.

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