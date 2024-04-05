Az Bulutlu 10.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 05.04.2024 05:59

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı

İstanbul'da dün gerçekleştirilen asayiş uygulamasında çeşitli suçlardan aranan 411 kişi yakalandı.

İstanbul'da asayiş uygulamasında aranan 411 kişi yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, trafikte ve umuma açık noktalarda iki aşamalı "Huzur İstanbul" denetimi yapıldı.

Denetimin 14.00 ila 16.00 saatlerinde kent genelindeki 221 noktada yapılan ilk aşamasına 1630 personel katıldı. Polis helikopteri ile Deniz Limanı Şubesine ait iki bot görevlilere eşlik etti.

İkinci aşamada 1557 personel, 21.00 ila 23.00 saatlerinde umuma açık yerleri denetledi.

Denetimlerde 255 bin 106 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı. Ekiplerce 629 kişinin çeşitli suçlardan arandığı, 135 kişinin yoklama kaçağı olduğu tespit edildi. Bu kişilerden 411'i gözaltına alındı.

Aramalarda 43 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 6 kurusıkı tabanca, 164 fişek, 1 kilo 977 gram uyuşturucu, 2244 uyuşturucu hap, 54 kök Hint keneviri, uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 16 bin 860 lira ile 10 gram altın ele geçirildi.

Halka açık 559 noktada yapılan denetlemelerde 3 iş yeri ile 5 yabancı uyruklu kişiye işlem uygulandı.

Denetimlerde ayrıca 47 bin 611 araç ve 3 bin 981 motosiklet kontrol edildi. 1956 araç ve motosiklet ile 48 sürücü hakkında işlem yapıldı, 6 araç trafikten menedildi.

Sürücülere 946 bin 547 lira trafik cezası kesildi.

ETİKETLER
İstanbul
Sıradaki Haber
Otomobil cipe arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:51
Otomobil cipe arkadan çarptı: 1'i ağır 2 yaralı
05:47
Bakan Kacır: Finansman oluşturmaya çalışacağız
05:45
Hurdacılar Sitesi'ndeki yangınla 16 saat mücadele edildi
05:14
Erzincan’da şarampole devrilen otomobildeki 7 kişi yaralandı
05:03
Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor
03:51
Anadolu Otoyolu’nda elyaf iplik yüklü tır yanarak hurdaya döndü
Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor
Millet Kütüphanesi, sahurda da yoğun ilgi görüyor
FOTO FOKUS
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
Kış tatbikatında hedefler tam isabetle vuruldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ