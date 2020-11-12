İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması ve koronavirüsle mücadele amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.

Solunum yoluyla kolayca bulaşan #Koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;



⛔️Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin????↔️???? pic.twitter.com/YFZlQHn3Zr — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2020

İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar

Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve meydanlar belli oldu.

İstanbul'da sigara yasağının olduğu yerlerin listesi için tıklayınız.

Yasağa uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacak.