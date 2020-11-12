İstanbul’da sigara içmenin yasak olduğu yerler belli oldu.. İstanbul’da sigara yasağı...
İstanbul Valiliği, internet sitesinde il genelinde sigaranın yasak olduğu cadde, sokak ve meydanların listesini yayımladı. Peki İstanbul’da nerelerde sigara içme yasağı var? İstanbul’da sigara içmenin yasak olduğu yerler…
İstanbul genelinde maske kullanımının doğru şekilde uygulanması ve koronavirüsle mücadele amacıyla 125 sokak, 93 cadde, 84 meydan ve toplu taşıma araç duraklarında sigara içilmesi yasaklandı.
Solunum yoluyla kolayca bulaşan #Koronavirüs salgınının yayılımını önlenmek için, yarından itibaren İstanbul’da;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 11, 2020
⛔️Trafiğe kapalı cadde/sokaklar ve toplu taşıma araçlarının durakları gibi yerlerde sigara içilmesi yasaklanmıştır. #SağlıkİçinHepimizİçin????↔️???? pic.twitter.com/YFZlQHn3Zr
İstanbul'da sigara içmenin yasak olduğu cadde ve sokaklar
Valiliğin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, il genelinde sigara içmenin yasak olduğu cadde, sokak ve meydanlar belli oldu.
İstanbul'da sigara yasağının olduğu yerlerin listesi için tıklayınız.
Yasağa uymayanlara 900 lira para cezası uygulanacak.