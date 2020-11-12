İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen Tahliye ve Yerleştirme Planlama Çalışma Grubu tatbikatına, Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, AFAD ekipleri, belediyelerin ve kamu kurumlarının ilgilileri katıldı.

Tatbikatta bir araya gelen yöneticiler, olası afet durumunda hazırlık, planlama, müdahale ve koordinasyon çalışmalarının nasıl yürütüleceğini belirledi, afete müdahale ve afet sonrası çalışmaların önemi, il düzeyinde neler yapılması gerektiğini değerlendirdi.

İzmir'de yaşanan deprem nedeniyle bölgeye giderek başarılı çalışmalara imza atan Kocaeli Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri de yaşadıkları tecrübeleri paylaştı.

Program kapsamında olası bir depremde görevlendirilecek jandarma personeline, AFAD' ait 16,5 metrekarelik çadırların kurulum eğitimi verildi.

İzmir depreminde jandarma personelince 7 dakikada kurulan çadırların, özel eğitimli jandarma personel tarafından 5 dakikanın altından kurulumu sağlandı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ümit İlbayı, başarılarından dolayı jandarma ekiplerini kutladı.