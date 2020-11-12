Risk analiz polisleri, 9 Kasım'da, vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelendikleri Mısır uyruklu yolcuyu takibe aldı.

Ekipler, durdurarak kimliğini kontrol ettikleri yolcuyu, üzerindeki kabarıklık nedeniyle kabine götürdü.

Telefonları vücuduna sarmış

Burada yapılan aramalarda şüphelinin yeleğinde 70, bacaklarına sarılı halde ise 30 kaçak cep telefonu bulundu.

Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan ve burada sinir krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.