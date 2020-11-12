Haber Giriş: Kaynak: AA
Şüpheli yolcunun üstünden 100 kaçak cep telefonu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda, Kuveyt'ten gelen Mısır uyruklu bir yolcunun üzerinde 100 kaçak cep telefonu bulundu. Şüphelinin, telefonları bacağına sararak saklamaya çalıştığı ortaya çıktı.
Risk analiz polisleri, 9 Kasım'da, vücut yapısından ve yürüyüşünden şüphelendikleri Mısır uyruklu yolcuyu takibe aldı.
Ekipler, durdurarak kimliğini kontrol ettikleri yolcuyu, üzerindeki kabarıklık nedeniyle kabine götürdü.
Telefonları vücuduna sarmış
Burada yapılan aramalarda şüphelinin yeleğinde 70, bacaklarına sarılı halde ise 30 kaçak cep telefonu bulundu.
Polis merkezine götürülerek ifadesi alınan ve burada sinir krizi geçirdiği öğrenilen yolcuya sağlık ekiplerince müdahale edildi.
Şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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