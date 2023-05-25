Çok Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 25.05.2023 11:07

İstanbul'da seyir halindeki tramvayda yangın çıktı

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda seyir halinde olan tramvayda çıkan yangın söndürüldü.

İstanbul'da seyir halindeki tramvayda yangın çıktı
[Fotograf: DHA]

Cibali-Alibeyköy Cep Otogarı Tramvay Hattı'nda Eminönü istikametine seyir halinde olan tramvay, üst kısmından çıkan duman nedeniyle Fener İstasyonu'nda durdu.

Haber verilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tramvaydaki yolcular tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı.

Yangının, tramvayın elektrik aksamından çıktığı öğrenildi.

Ekipler yangına müdahale ederken, seferler kontrollü şekilde devam etti.

Metro İstanbul ekiplerinin, tramvaydaki çalışmaları devam ediyor.

ETİKETLER
İstanbul Yangın
Sıradaki Haber
İstanbul'da 46 düzensiz göçmen yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:43
Orman yangınlarıyla mücadelede "yangın havuzları"nın sayısı artıyor
11:35
İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmemiz durumunda bu, Türkiye üzerinden olacaktır
11:33
Trafik kazaları yüzde 3,9 arttı
11:31
Kahramanmaraş'ta 501 bini aşkın kişiye psikososyal destek sağlandı
11:40
Fransa'da Danıştay, polisin gösterilerde dron kullanmasına onay verdi
11:26
Deprem bölgesindeki 11 ilde elektrik ve doğal gaz borçları silinecek
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
143 yıllık okul restorasyonla kültür sanat merkezine dönüştü
FOTO FOKUS
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
Beyin implantları felçli adamı yeniden ayağa kaldırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ