İstanbul'da selin yaşandığı bölgelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Kentte etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de yaşanan su baskınlarında birçok ev ve iş yeri zarar gördü.

Büyük hasar alan noktalardan İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde hasar tespit çalışmaları yapılıyor.

Ekiplerle çalışmalara katılan esnaf, çamur içinde kalan mobilyaları dükkanların önüne çıkarırken, bazıları da kamyonlara yükleyerek buradan taşıyor.

Bir kısım esnaf da kendi imkanlarıyla dükkanlarında temizlik yapıyor.

[Fotoğraf: AA]

Belediye ekipleri, selin meydana geldiği blokta mazgalları temizliyor. Ekipler, esnafa temizlik çalışmalarında da destek veriyor.

Gün boyu devam eden çalışmalarda, selle birlikte mobilya dükkanına giren otomobil, çekici yardımıyla çıkarıldı.

Ekipler, çamurlarla dolu dükkanları su tankerleriyle yıkadı.

Kullanılamaz hale gelen on binlerce lira değerindeki mobilya parçaları da kepçelerle hafriyat kamyonlarına yüklenerek taşındı.

Dükkanları zarar gören esnaf, temizlik çalışmalarının birkaç gün daha süreceğini, akabinde tahrip olan duvar dekorasyonları ve zarar gören camları değiştirmeleri gerektiğini anlattı.

[Fotoğraf: AA]

"Burayı bir an önce toparlamamız lazım"

Masko Mobilya Kenti Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Mutlu ile CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat zarar gören sokakta incelemelerde bulundu.

Mutlu, gazetecilere, kendilerini en çok sevindiren tarafın can kaybı olmaması olduğunu söyledi.

Sel sırasında araçta mahsur kalan 2 kişiyi kurtarıldıklarını ifade eden Mutlu, "Burada 40 tane mağazada çok ciddi maddi hasar oluştu. Masko, 778 tane mağazadan oluşuyor. Olay bir tane sokağımızda var. Diğer sokaklarımızda hizmet ve ticaret devam ediyor. Yağış nedeniyle 2-3 noktadan su almaya başladık. Bir tane istinat duvarımız çöktü. Buradaki mağazaların bodrum katları suyla doldu. Giriş katlarda da 2 metre, 2 metre 20 santimetreye kadar su seviyesi çıktı. Araçlar yüzerek mağazaların içine girmeye başladı." diye konuştu.

Mutlu, gerekli yerlere başvurduklarını belirterek, "Burayı bir an önce toparlamamız lazım. Burada 40 mağazamızın 500-600 milyon lira gibi bir zararı, kaybı var ve 2-3 ay içerisinde yeniden faaliyete geçmeleri gerekiyor. Buradaki mağazalara maddi ve manevi ne yapılabiliyorsa yapılmasını talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

[Fotoğraf: AA]

Bu arada, Masko'yu etkileyen selde araçların sular altında kalması çalışanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Küçükçekmece'de hasar tespit çalışmaları sürüyor

Küçükçekmece'de selde zarar gören ev ve iş yerleri boşaltılırken, hasar tespit çalışmaları devam ediyor.

Atatürk Mahallesi'ndeki 3. Sakarya, Türkmen ve 1. Kırlangıç sokaklarında alt katlarda oturan bina sakinleri, taşkın nedeniyle zarar gören eşyalarını dışarı çıkardı.

Derenin kenarındaki tek katlı bir evin kullanılamaz hale geldiği bölgede, selde zarar gören otomobiller de çekici yardımıyla kaldırılıyor.

[Fotoğraf: AA]

Sokaklarda selle oluşan çamur belediye görevlilerince temizlenirken, polis ve zabıta ekipleri, derenin çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Belediye ekipleri de zarar gören kaldırımlarda onarım çalışması yaptı.

Selden en çok zarar gören noktalardan Halkalı Gümrük Müdürlüğünde de ekiplerin çalışması sürüyor.

[Fotoğraf: AA]

Devrilen yük konteynerlerini vinçler yardımıyla kaldırmaya çalışan ekipler, bir yandan da hasar tespit ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Arnavutköy'de selden etkilenen bölgeler dün genel olarak temizlenirken, evleri su içerisinde kalan bazı vatandaşlar bugün de temizlik yapıyor.