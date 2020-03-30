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İstanbul'da şehirler arası feribot seferleri durduruldu
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "İstanbul'da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edilmesi, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması kararlaştırılmıştır." dedi.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabı üzeriden yeni koronavirüs tedbirlerini duyurdu.
Yerlikaya, yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulmasının kararlaştırıldığını açıkladı.
Yerlikaya, İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında yük taşımacılığına devam edileceğini söyledi.
İstanbul’da şehirler arası deniz yolu ulaşımında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 30, 2020
yük taşımacılığına devam edilmesi,
yolcu taşımacılığı yapılan deniz otobüsü, feribot vb. seferlerin bugün 17:00’den itibaren durdurulması" kararlaştırılmıştır. #evindekalİstanbul pic.twitter.com/FNbp6RhAmT
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 30 Mart 2020 Pazartesi 17:05
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