Haber Giriş: Kaynak: DHA
İstanbul'da sahte parfüm operasyonu
[Fotoğraf: DHA]
Sancaktepe’de sahte parfüm satışı yapıldığı belirlenen bir iş yerine düzenlenen operasyonda, 1000'e yakın parfüm ve parfüm yapımında kullanılan ürünler ele geçirildi.
İstanbul Sancaktepe'de Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir işyerinde sahte parfüm satışı yapıldığı bilgisine ulaşan emniyet ekipleri harekete geçti.
İş yerini teknik ve fiziki takibe alan polis ekipleri operasyon düzenledi.
İş yerinde yapılan aramalarda 966 parfüm, bin 900 parfüm şişesi, 6 bin 680 karton parfüm kutusu, 23 bin parfüm etiketi ve 500 parfüm kağıdı ele geçirildi.
Adnan Ö. isimli bir şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli makamlarca serbest bırakıldı.
Etiketler: İstanbul sahte parfümSon Güncelleme: 11 Temmuz 2020 Cumartesi 16:35
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