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Türkiye
AA 01.07.2023 14:08

İstanbul'da sağlık ekipleri bayram dönüşü kazalara karşı teyakkuzda

İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili bitiminde kentin giriş ve çıkışlarındaki bazı noktalarda meydana gelebilecek trafik kazalarına hızlı müdahale etmek için hazır bekletiliyor.

İstanbul'da sağlık ekipleri bayram dönüşü kazalara karşı teyakkuzda

Kurban Bayramı nedeniyle 9 günlük tatilin yarın sona ermesi nedeniyle dönüş yollarında yoğunluk oluşması bekleniyor.

Bu kapsamda tatil sonrası dönüş yolunda meydana gelebilecek kazalara müdahale için İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin giriş ve çıkış noktalarında nöbet tutuyor.

Tedbirler kapsamında Kuzey Marmara Otoyolu Tuzla mevkisinde hava ambulansı, 112 kara ambulansı, motorize ekip ve Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) personeli, jandarma ekipleri ile koordineli bir şekilde konuşlandırıldı.

Ekipler, bayram sonrası trafik akışı normale dönene kadar çalışmalarını burada sürdüreceği belirtildi.

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