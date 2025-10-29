Parçalı Bulutlu 8.5ºC Ankara
AA 29.10.2025 04:51

İstanbul'da polisten kaçan aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Sultanbeyli'de polisin "dur" ihtarına uymayıp kaçan hafif ticari aracın tıra arkadan çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

İstanbul'da polisten kaçan aracın tıra çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kartal'da görev yapan polis ekipleri, sürücüsü henüz belirlenemeyen ve durumundan şüphelendikleri hafif ticari aracı durdurmak istedi.

"Dur" ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı araç, Sultanbeyli ilçesi Mecidiye Mahallesi Fatih Bulvarı'ndaki kavşakta park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrollerde araç içerisinde sıkışan 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin de ağır yaralandığı belirlendi.

Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, ölen kişinin cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Öte yandan kazaya karışan araçtan kendi imkanlarıyla çıkarak kaçmak isteyen ve polise ateş açan bir şüphelinin ise yaralı yakalandığı öğrenildi.

