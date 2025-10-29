Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
Türkiye
TRT Haber 29.10.2025 02:55

Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı

Ankara başta olmak üzere birçok ilde kuvvetli yağış etkili oldu. Meteoroloji'nin sarı kod ile uyardığı illerde yollar göle döndü, araçlar ilerlemekte zorlandı. Meteoroloji bugün Doğu Karadeniz için sarı kodlu yağış uyarısı yapıyor. Yarın itibarıyla yurt geneli pastırma sıcaklarının etkisine girecek.

Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ankara'nın da aralarında olduğu 13 il için sarı kodlu yağış uyarısı yapmıştı.

Başkent'teki yağışlar, bazı ilçelerde dolu şeklinde etkili oldu. Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın da etkisiyle Ayaş ilçesinde bir caminin minaresi evin üzerine devrildi.

Camide ve evin bir bölümünde hasar oluştu.

Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı

Ankara Valiliği, vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

Kentin kuzey ve kuzeybatısındaki yağışların gece saatlerine kadar süreceği duyuruldu.

Meteoroloji uyardı

Kuvvetli yağış, Batı Karadeniz’de de etkiliydi. Sinop, Kastamonu, Karabük, Bartın ve Zonguldak'ın aralarında olduğu illerde yer yer gök gürültülü sağanak görüldü.

Meteoroloji, bugün Doğu Karadeniz için uyarı yaptı. Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin’in kıyı kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması isteniyor. Bugünden sonra yağış büyük oranda etkisini kaybedecek. Pastırma sıcakları yurda giriş yapacak.

Yarından itibaren sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

Sağanak Hava Durumu Meteoroloji
Ankara'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
