Çok Bulutlu 9.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 29.10.2025 02:43

Ankara'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Ankara'nın Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde sağanak ve şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi.

Ankara'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Ayaş'a bağlı İlhanköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, hobi bahçesindeki konteynere sığınan Üçler K. (40), konteynerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şiddetli rüzgar Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Caminin bir bölümü ile çevresinde hasar oluştu.

Güdül ilçesi Kadıobası Mahallesi'nde de, şiddetli rüzgar sonucu oluşan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.

ETİKETLER
Ankara Sağanak Hava Durumu
Sıradaki Haber
AFAD Başkanı Pehlivan: İlk etapta 100 konteyneri Sındırgı ilçemize ulaştırdık
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
03:04
Birçok ilde sağanak etkili oldu: Meteoroloji uyardı
01:01
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
00:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı tebrik etti
00:46
Brezilya'daki uyuşturucu operasyonunda 4'ü polis en az 60 kişi öldü
23:56
İletişim Başkanı Duran: Uluslararası toplum İsrail’in politikasını mahkum edecek kararlılığı sergilemeli
23:49
Dışişleri: İsrail ateşkesi açık biçimde ihlal ediyor
Ankara'da yağış etkili oldu
Ankara'da yağış etkili oldu
FOTO FOKUS
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
Katil İsrail Gazze'ye saldırıyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ