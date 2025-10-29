Ankara'da sağanak ve şiddetli rüzgar etkili oldu

Ayaş'a bağlı İlhanköy Mahallesi'nde etkili olan şiddetli rüzgar ve sağanak nedeniyle, hobi bahçesindeki konteynere sığınan Üçler K. (40), konteynerin devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Şiddetli rüzgar Çanıllı Mahallesi Camisi'nin minaresinin yıkılmasına neden oldu. Caminin bir bölümü ile çevresinde hasar oluştu.

Güdül ilçesi Kadıobası Mahallesi'nde de, şiddetli rüzgar sonucu oluşan hortum, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Ayaş, Beypazarı ve Güdül ilçelerinde rüzgarın etkisiyle bazı ev ve iş yerlerinin çatısı uçtu.