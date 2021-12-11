Haber Giriş: 11 Aralık 2021 Cumartesi 03:26Son Güncelleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da otomobil denize düştü
[Fotoğraf: DHA]
Tuzla Mercan Sahili'nde yolun dar olması nedeniyle sürücünün direksiyon kontrolünü kaybettiği otomobil, iki metre yüksekten denize düştü.
Kaza, akşam saatlerinde Tuzla Mercan sahil yolunda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, yolun dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık iki metre yükseklikten denize düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.
Otomobil olay yerine gelen ekip tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.
Etiketler: İstanbul Trafik Kazası
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