Kaza, akşam saatlerinde Tuzla Mercan sahil yolunda meydana geldi. Otomobilin sürücüsü, yolun dar olması ve hatalı park eden araçlar nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan otomobil yaklaşık iki metre yükseklikten denize düştü. Kazayı yara almadan atlatan sürücü, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı.

Otomobil olay yerine gelen ekip tarafından vinç yardımıyla denizden çıkarıldı.