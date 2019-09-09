2019-2020 eğitim ve öğretim yılının bugün başlamasıyla beraber İstanbul’da çok sayıda okul servisi trafiğe çıktı.

Bu kapsamda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul servisi denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama noktası oluşturan ekipler, durdurdukları okul servislerini inceledi. Denetimlerde, araç sürücüleri ve hosteslerin evrakları kontrol edildi, araçların yeterlilikleri, öğrencilerin kullandıkları emniyet kemerleri incelendi.

Öte yandan denetimlerin gün içerisinde belirli aralıklarla çeşitli noktalarda süreceği öğrenildi.

İstanbul polisinden okul çevrelerinde denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yeni eğitim öğretim yılında öğrenciler ile öğretmenlerin huzur ve güven içinde olması amacıyla kentteki tüm okullarda ve çevrelerinde emniyet tedbirleri aldı.

Bu kapsamda, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın koordinasyonunda tüm ilçelerde, Narkotik ve Çocuk Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla okullarda ve çevrelerinde uygulama gerçekleştirildi.

Uygulama çerçevesinde, okul önleri ve yakınlarında şüpheli araçlar durdurularak kontrol edilirken, şüpheli kişilere de GBT uygulaması ve üst araması yapıldı.

Mobil Okul Timleri (MOT) okullar civarında gerekli emniyet tedbirlerini alırken, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de okul servis minibüsleri ve sürücülerinin kontrollerini gerçekleştirdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler de ''telefon dolandırıcılığı'' ve ''güvenli internet kullanımı'' konularını içeren broşürleri öğrenci ve velilere dağıttı.

Okullar açıldı, trafik yoğunluğu yaşanıyor

Okulların başlaması nedeniyle İstanbul genelinde trafik yoğunluğu oluştu.

Köprülerde yoğunluk artarken, özellikle 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde Anadolu’dan Avrupa’ya geçişte trafik yoğunluğu oluştu.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde oluşan trafik havadan görüntülendi.

Görüntülerde trafiğin Altunizade’ye kadar ulaştığı ve yoğun araç kuyruğu görülüyor.

Kaynak: AA, İHA, DHA