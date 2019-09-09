Türkiye
Başkentte zincirleme kaza: 1'i ağır 4 yaralı09 Eylül 2019 Pazartesi 07:11 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 07:15
Ankara’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 4 kişi yaralandı.
Ankara’nın Etimesgut ilçesindeki Batı Adliyesi Kavşağı mevkiinde 06 BCP 409 plakalı otobüs, kavşakta karşılaştığı 06 EE 2931 ve 06 BNS 966 plakalı iki otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, daha sonra da 06 GVG plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle karşı şeride geçen otobüs, kaldırıma çıkarak durabildi.
Kazada, 4 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları hastaneye sevk ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı.
Kaynak: İHA
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