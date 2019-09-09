Yaz tatili sona erdi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bugün başladı.

18 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen için ders zili çaldı, yeni eğitim ve öğretim yılı yeniliklerle başladı.

Bu sene 69 ayını dolduranlar isteğe bağlı olarak ilkokula başlayabiliyor.

Tüm ilköğretim okullarında Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni okul zili çaldı. İlk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı.

2019-2020 eğitim öğretim takvimi

Ders başı 9 EYLÜL 2019

İlk ara tatil 18-22 KASIM 2019

Yarıyıl tatili 20-31 OCAK 2020

İkinci ara tatil 6-10 NİSAN 2020

Yaz tatili 19 HAZİRAN

Yeni eğitim sistemine ara tatiller de eklendi. İlk kez nisan ve kasım aylarında eğitim ve öğretime bir hafta ara verilecek. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ise ikinci ara tatil verilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 19 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girecek.

Lisede cep telefonu serbest

Yeni dönemde cep telefonu ders aracı olacak. Liseliler artık öğretmenlerin izniyle okulda cep telefonu kullanabilecek.

Destekleme ve yetiştirme kursları ücretsiz

Destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları da 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar 30 Eylül'de başlayacak, 7 Haziran 2020'de sona erecek.

Kaynak: TRT Haber