18 milyon öğrenci için ders zili çaldı09 Eylül 2019 Pazartesi 06:18 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 09:07
18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmen ders başı yaptı. Yeni dönemde öğrencileri bir dizi yenilik bekliyor. Okullarda yeni hazırlanan ders zili çalacak, 2 ara tatil verilecek. İlköğretimde teneffüs süreleri ise 10 dakika yerine 15 dakika olacak.
Yaz tatili sona erdi, 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı bugün başladı.
18 milyon öğrenci, 1 milyonu aşkın öğretmen için ders zili çaldı, yeni eğitim ve öğretim yılı yeniliklerle başladı.
Bu sene 69 ayını dolduranlar isteğe bağlı olarak ilkokula başlayabiliyor.
Tüm ilköğretim okullarında Milli Eğitim Bakanlığının hazırladığı yeni okul zili çaldı. İlk ve ortaokulda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya çıkarıldı.
2019-2020 eğitim öğretim takvimi
Ders başı 9 EYLÜL 2019
İlk ara tatil 18-22 KASIM 2019
Yarıyıl tatili 20-31 OCAK 2020
İkinci ara tatil 6-10 NİSAN 2020
Yaz tatili 19 HAZİRAN
Yeni eğitim sistemine ara tatiller de eklendi. İlk kez nisan ve kasım aylarında eğitim ve öğretime bir hafta ara verilecek. İlk ara tatil 18-22 Kasım tarihleri arasında yapılacak. Yarıyıl tatili 20-31 Ocak 2020 tarihleri arasında olacak. 6-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ise ikinci ara tatil verilecek. 2019-2020 eğitim ve öğretim yılı 19 Haziran'da sona erecek. Öğrenciler 11 haftalık yaz tatiline girecek.
Lisede cep telefonu serbest
Yeni dönemde cep telefonu ders aracı olacak. Liseliler artık öğretmenlerin izniyle okulda cep telefonu kullanabilecek.
Destekleme ve yetiştirme kursları ücretsiz
Destekleme ve yetiştirme kurslarına öğrenci başvuruları da 19-23 Eylül 2019'da alınacak. Ücretsiz olarak düzenlenecek kurslar 30 Eylül'de başlayacak, 7 Haziran 2020'de sona erecek.
Kaynak: TRT Haber