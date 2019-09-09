Türkiye
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı09 Eylül 2019 Pazartesi 03:14 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 03:17
Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, uyuşturucu satışının yapıldığı bilgisi üzerine Şehitkamil ilçesinde bir adrese operasyon düzenledi.
Adreste narkotik köpekleri "Çevik" ve "Azot"un katıldığı aramada, 22 kilogram esrar, 8 kök kenevir, 2 tüfek, 1 tabanca, 81 fişek ele geçirildi. Operasyonda M.M. ve E.M. gözaltına alındı.
Kaynak: AA