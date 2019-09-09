Türkiye
Şırnak'ta 13 yaşındaki çocuk derede boğuldu09 Eylül 2019 Pazartesi 04:59 - Son Güncelleme 09 Eylül 2019 Pazartesi 05:04
Ailesiyle pikniğe giden 13 yaşındaki Hamza Avil, Şırnak'ın Silopi ilçesinde serinlemek için girdiği derede yaşamını yitirdi.
Ailesiyle Şırnak'ın Silopi ilçesinin Babındak köyüne pikniğe giden Hamza Avil, serinlemek için girdiği derede akıntıya kapıldı.
Yakınları tarafından dereden çıkartılan Avil, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Çocuklarını kaybeden Avil'in ailesi, hastane morgu önünde gözyaşı döktü.
Hamza Avil'in, İspanya'nın Barselona kentinde geçen yıl 11 ülkeden yaklaşık 200 takımın katılımıyla düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ederek birincilikle dönen Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi (UYAFA) Şırnak takımının oyuncularından olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA