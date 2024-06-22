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Türkiye
AA 22.06.2024 01:03

İstanbul'da motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

İstanbul Fatih'te motosiklet yayaya çarptı. Meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır toplam 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da motosiklet yayaya çarptı: 1'i ağır 3 yaralı

İskenderpaşa Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda Yusuf Ö'nün kullandığı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen kadına çarptı.

Kazada, ismi öğrenilemeyen ve kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen kadın ağır, sürücü ile motosikletteki diğer kişi ise hafif yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, çalışmaların tamamlanmasının ardından normale döndü.

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