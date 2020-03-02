Kartal Esenkent Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bakım ve modifiye yapılan bir atölyede sebebi henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

İtfaiye ekipleri, atölyede üzerinde çalışılan minibüste çıkan yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.