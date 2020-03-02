Haber Giriş: Kaynak: AA
İstanbul'da minibüs bakım atölyesinde çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
İstanbul Kartal'da servis minibüslerinin bakımlarının yapıldığı atölyede yangın çıktı.
Kartal Esenkent Mahallesi Milangaz Caddesi'nde bakım ve modifiye yapılan bir atölyede sebebi henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
İtfaiye ekipleri, atölyede üzerinde çalışılan minibüste çıkan yangını söndürdü. Minibüs kullanılamaz hale geldi.
Etiketler: yangın istanbul haberleriSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 15:41
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