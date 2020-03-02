Haber Giriş: Kaynak: AA
Eski hakime FETÖ üyeliğinden 6 yıl hapis
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da görülen FETÖ davasında istinaf mahkemesinin kararı doğrultusunda yeniden yargılanan eski hakim, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.
Adana Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesinin kararının ardından Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuksuz sanık Ceylan G. ve avukatı katıldı.
Sanık Ceylan G, FETÖ üyesi olmadığını savunarak, "Örgütsel bir konumum bulunmamaktadır. ByLock programını yüklemedim ve kullanmadım. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Esas hakkındaki mütalaasını yineleyen savcı, delil durumu dikkate alınarak sanığın "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Ceylan G'nin mevcut halinin devamına hükmetti.
Son Haberler
- 16:22
- 16:16
- 16:10
- 16:08
- 16:06
Sıradaki Haber
İnternetten terör propagandasına 5 yıl hapis istemi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz