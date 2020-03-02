Haber Giriş: Kaynak: AA
İnternetten terör propagandasına 5 yıl hapis istemi
[Fotoğraf: Arşiv]
Adana'da silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptığı iddia edilen tutuksuz şüpheli hakkında 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Sosyal medyada silahlı terör örgütünü destekleyen ve örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit edilen şüpheli O.Ş. hakkındaki soruşturma tamamlandı.
Cumhuriyet savcısının, tutuksuz şüpheliyle ilgili "terör örgütü propagandası yapmak" suçlamasıyla hazırladığı iddianame, Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan inceleme sonucu kabul edildi.
5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak
İddianamenin değerlendirme bölümünde, şüphelinin paylaşımlarıyla silahlı terör örgütü PKK/KCK'yı, eylem ve yöntemlerini meşru gösterici tutum içinde olduğu belirtildi.
Şüpheli O.Ş, iddianamedeki savunmasında, suçlamaları kabul etmeyerek beraatini istedi.
O.Ş'nin 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
Etiketler: sosyal medya propaganda PKK kckSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 15:58
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