Haber Giriş: Kaynak: AA
Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta 8 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Sivas Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde eğitim gören 8 öğrenci, okulda öğle yemeği yedi.
Bir süre sonra bulantı ve baş dönmesi şikayeti yaşayan öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle ambulanslarla Numune Hastanesine kaldırıldı.
[Fotoğraf: AA]
Öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: gıda zehirlenmesiSon Güncelleme: 2 Mart 2020 Pazartesi 16:30
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