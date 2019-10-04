İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2004 yılından bu yana farklı tarihlerde İstanbul’daki camilerden çalınan manevi değeri paha biçilemez tarihi tablolar ile ilgili çalışma başlattı.

Çeşitli ilçelerde operasyon

Paha biçilemez tarihi eserlerin kaçakçılarca müzayede pazarına getirilerek açık artırma ile satışa sunulacağını tespit eden polis, aylarca teknik ve fiziki takibe aldığı kişilere yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Şişli, Beyoğlu ve Beykoz’da peş peşe operasyon düzenleyen emniyet güçleri, 18. ve 19. yüzyıl dönemine ait, çeşitli ebatlarda altın ipli kumaşlarla işlenmiş ayetlerin ve Allah lafzının yazılı olduğu hat levhaları, tabloyu ve 2 şamdan ele geçirdi.

7 kişi gözaltına alındı

Çeşitli ayetler ile Allah lafzının yer aldığı hat levhalar muhafaza altına alınırken, olayla ilgili 7 şüpheli gözaltına alındı.

Uzmanlar, tarihi tabloların Avrupa'daki müzayedelerde 100 bin dolardan başlayan fiyatlardan alıcı bulabileceğine işaret ediyor. Düzenlenen operasyonla kurtarılan tablolar, incelenmek üzere Türk Vakıf Hat Sanatları Müzesi'ne gönderildi.

Kaynak: İHA