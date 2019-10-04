Türkiye
Devrilen vincin altında kalan operatör yaralandı04 Ekim 2019 Cuma 10:16 - Son Güncelleme 04 Ekim 2019 Cuma 10:20
Bağcılar'da bir inşaat alanında devrilen vincin altında kalan operatörü, yaralı kurtarıldı.
İstanbul Bağcılar'da Bosna Caddesindeki bir inşaat alanında çalışan vinç devrildi.
Devrilen vincin altında kalan operatör, olay erine gelen itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden çıkarıldı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vinç operatörü, hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA