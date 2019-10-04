Olay, Başakşehir'de bulunan bir alışveriş merkezinin otopark giriş noktasında meydana geldi. İddiaya göre otopark giriş noktasında durmak isterken fren yerine gaza basan kadın sürücü beton bariyere çarptı.

Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Sürücüyü aracın içinden çevredeki vatandaşlar çıkarttı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sürücüye ilk müdahaleyi yaptı.

Kaynak: DHA