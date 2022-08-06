İstanbul'da Liberya bandıralı gemi ile Türk firmasına ait gemi çarpıştı
Liberya bandıralı gemi, İstanbul Ahırkapı mevkiinde Türk firmasına ait başka bir gemi ile çarpıştı. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı. Gemiye kumanya yükleyen personel de iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
İstanbul Ahırkapı'da, bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemide bulunan gıda malzemeleri azaldı.
Talep üzerine gemiye erzak temini için bir bot yanaştı.
Tam da bu sırada bölgede bulunan Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff' adlı gemi sürüklenmeye başladı.
Bottakiler, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu
Oldendorff, Providence'a yandan çarptı. Ancak tonlarca ağırlıktaki gemi duramadı ve sürte sürte ilerlemeye devam etti.
Kumanya yüklemeye çalışan ekipler ise neye uğradıklarını şaşırdı. Can havliyle motoru çalıştıran bottakiler, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Ölen ya da yaralanan olmadı
Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Mevzuat gereği her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldı. Gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.
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