İstanbul Ahırkapı'da, bir Türk firmasına ait Marşal Adaları bandıralı 'SSI PROVIDENCE' isimli gemide bulunan gıda malzemeleri azaldı.

Talep üzerine gemiye erzak temini için bir bot yanaştı.

Tam da bu sırada bölgede bulunan Liberya bandıralı 'Philipp Oldendorff' adlı gemi sürüklenmeye başladı.

Bottakiler, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu

Oldendorff, Providence'a yandan çarptı. Ancak tonlarca ağırlıktaki gemi duramadı ve sürte sürte ilerlemeye devam etti.

Kumanya yüklemeye çalışan ekipler ise neye uğradıklarını şaşırdı. Can havliyle motoru çalıştıran bottakiler, iki geminin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Ölen ya da yaralanan olmadı

Kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Mevzuat gereği her iki gemide de hasar tespit çalışması yapıldı. Gemilerin su almadığı ve makinelerinde herhangi bir arıza bulunmadığı belirlendi.