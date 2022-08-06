Haber Giriş: 6 Ağustos 2022 Cumartesi 01:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gümüşhane'de otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı: 2 ağır yaralı
Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde bir otomobil 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.
İlçeye bağlı Erikbeli yaylasından Özkürtün beldesine dönen MHP Kürtün İl Genel Meclis Üyesi Bayram Yiğit yönetimindeki otomobil, Mustafa Deresi mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 200 metrelik uçuruma yuvarlandı.
Kazada sürücü Yiğit ve otomobilde bulunan Özkürtün beldesine bağlı Karaçukur Mahallesi Muhtarı Cemal Çakmak ağır yaralandı.
Vatandaşların yardımıyla otomobilden çıkarılan yaralılar 112 Acil Servis ekipleri tarafından Kürtün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
Etiketler: Gümüşhane Trafik Kazası MHP
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